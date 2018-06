Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

AG da SAD do Sporting marcada para sábado foi cancelada

Eleições estão marcadas para dia 8 de setembro.

12:26

Jaime Marta Soares afirmou esta quarta-feira que a Assembleia Geral da SAD do Sporting marcada para sábado foi cancelada. O presidente da MAG não confirmou nem desmentiu a situação financeira em que se encontra o clube de Alvalade.



Em declarações aos jornalistas, o presidente da MAG afirma que continuará "a ser um elo forte a todas as estruturas do Sporting" e estatutos vão sofrer alterações. De acordo com Marta Soares "já não vai haver conselho leonino" e candidaturas nestas eleições terão de ter uma "lista completa"



Marta Soares comentou ainda as últimas declarações de Elsa Judas: "É uma senhora muito mal-educada".



