Agência Espacial Europeia lança em 2020 satélite para observar o Sol em detalhe

Por Lusa | 20:40

A Agência Espacial Europeia (ESA) vai lançar em 2020 um satélite para observar o Sol em detalhe e está a preparar uma missão inédita a um dos pontos que marcam a intersecção gravitacional entre o Sol e a Terra.

O satélite europeu "Solar Orbiter", que está em fase de testes na Alemanha, foi concebido para fazer observações muito próximas do Sol que, segundo a ESA, nunca antes foram feitas.

O engenho, com data de lançamento agendada para fevereiro de 2020, está equipado com dez instrumentos para observar a superfície "turbulenta e, às vezes, violenta" do Sol e estudar as alterações que ocorrem no vento solar (emissão contínua de partículas provenientes da coroa solar).