Agente de Bas Dost acusa Sporting de falsas declarações

O empresário Gunter Neuhaus, que representa o avançado Bas Dost, afirmou hoje que a SAD do Sporting mentiu quando veio publicamente revelar a existência de exigências de última hora do futebolista na transferência para o Eintracht de Frankfurt.

"As alegações de que existiram exigências de última hora da parte do jogador e/ou do seu agente são simplesmente falsas. A administracão da SAD foi informada desde o primeiro minuto das condições exigidas pelo jogador para aceitar uma transferência para outro clube", pode ler-se no comunicado emitido hoje pelo empresário de Bas Dost, em resposta ao comunicado do clube revelado horas antes.

Nesse comunicado, tornado público na manhã de hoje, o Sporting fez saber que a transferência do futebolista Bas Dost para os alemães do Eintracht de Frankfurt está a ser dificultada por "exigências financeiras de última hora" do avançado holandês.