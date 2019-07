Agentes de execução no Museu Berardo na sequência de decisão judicial

Agentes de execução estão hoje no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, no seguimento do arresto das obras de arte da coleção de arte moderna do empresário José Berardo, decretado esta semana, confirmaram à Lusa fontes ligadas ao processo.

O Jornal Económico avançou hoje, pelas 12:30, que estavam a decorrer no Museu Coleção Berardo, situado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, "diligências com vista ao arresto dos quadros e outras obras de arte de Berardo, decidido pelo tribunal, como garantia das dívidas" do empresário.

A presença dos agentes de execução hoje no local foi confirmada à agência Lusa por fontes ligadas ao processo, sem especificar se se trata de uma ação de arresto ou de levantamento/inventariação das obras de arte.