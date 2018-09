Agentes judiciais e polícias timorenses recebem formação para combater corrupção

Por Lusa | 03:31

Um grupo de cerca de 25 agentes judiciais, polícias de investigação criminal e técnicos participa a partir de segunda-feira em Díli numa formação destinada a reforçar a capacidade de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

A ação de formação, a segunda do género, insere-se no Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste (PACED) que é apoiado pelas autoridades timorenses e financiado pela União Europeia e pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P..

Do grupo de formandos fazem parte juízes, procuradores, polícias de investigação criminal, técnicos da Unidade de Informação Financeira (UIF) e investigadores da Comissão Anti-Corrupção (CAC) timorenses.