Agitação marítima coloca cinco distritos sob aviso amarelo

Sete barras estão esta terça-feira fechadas a toda a navegação e três estão condicionadas, num dia em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu até às 09:00 o aviso amarelo para agitação marítima em cinco distritos.

Segundo a informação disponível no site da Marinha, estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro e Portinho da Ericeira e condicionadas as de Aveiro (a embarcações de comprimento para fora inferior a 15m), Figueira da Foz (fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros) e Viana do Castelo (a embarcações de comprimento inferior a 12 metros).

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão sob aviso amarelo (o menos grave) por causa da agitação marítima (ondas de oes-noroeste com 4 metros) os distritos do Porto, Viana do castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.

O IPMA prevê para esta terça-feira períodos de chuva fraca, sendo mais frequente e intensa no litoral Norte e Centro, vento mais intenso nas terras altas do Norte e Centro, neblina ou nevoeiro temporário e uma pequena descida da temperatura mínima na região Sul.

A temperatura mínima vai cair até aos 7º (Guarda) e a máxima não deve ultrapassar os 20º (Faro).