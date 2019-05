Agressão em Viseu provoca um morto e dois feridos

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas hoje à tarde, no Bairro de Santo Estêvão, em Viseu, na sequência de uma agressão com arma branca, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o crime ocorreu pouco antes das 18:00, na Rua do Viriato, no Bairro de Santo Estêvão.

Ao local deslocaram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP.