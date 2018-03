Água: Uma em quatro pessoas terá escassez crónica ou recorrente em 2050 - ONU

Por Lusa | 17:50

Pelo menos um quarto da população mundial em 2050 viverá num país com falta de água crónica ou recorrente, alertaram hoje as Nações Unidas, cujo secretário-geral, António Guterres, defendeu que o problema é de alta prioridade.

"A crescente crise de falta de água deveria estar muito mais em cima no radar do mundo", afirmou Guterres, no Dia Mundial da Água, indicando que é uma questão "de vida ou de morte".

Guterres falava no arranque de uma campanha que durará dez anos e através da qual a ONU quer melhorar a gestão da água a nível mundial, para evitar a "crise global" que se avizinha no contexto atual.