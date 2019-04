Águas do Vale do Tejo anuncia resultado positivo de 5,9 milhões em 2018

Por Lusa | 07:00

A empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT) obteve um resultado líquido positivo de 5,9 milhões no ano passado, de acordo com o Relatório e Contas do Exercício de 2018, aprovado na quarta-feira.

Num comunicado, a AdVT revelou que, além do resultado positivo de 5,9 milhões, fechou o ano com uma redução do endividamento global de 20,4 milhões, tendo conseguido um EBIDTA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 35 milhões de euros, "o que representa um crescimento de cerca de 31% face ao ano transato".

"Regista-se, pela primeira vez, um excelente resultado económico e financeiro, que permitiu obter resultados positivos decorrentes da operação", salientou a empresa.