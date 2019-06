Agustina Bessa-Luís homenageada no sábado na Feira do Livro de Lisboa

A escritora Agustina Bessa-Luís, que morreu na segunda-feira, vai ser homenageada pela editora Relógio d'Água na Feira do Livro de Lisboa, no próximo sábado, com leituras de vários autores, como Hélia Correia e Alexandre Andrade.

A vida e obra da autora de "A Sibila" vão ser celebradas na Feira do Livro de Lisboa, na praça da editora Relógio D'Água, no dia 08 de junho, pelas 16:30, anunciou a editora, que tem estado a publicar toda a obra de Agustina Bessa-Luís, que morreu na passada segunda-feira, dia 03, no Porto, aos 96 anos.

Entre os participantes que vão ler fragmentos da obra da autora ou textos próprios, estão Lourença Baldaque (neta de Agustina), Hélia Correia, Maria Filomena Molder, Pedro Mexia, João Miguel Fernandes Jorge, António Barreto e Alexandre Andrade.