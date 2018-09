AICEP promove Portugal como destino de filmagens e startups na Califórnia

Por Lusa | 20:39

A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal vai promover Portugal como destino cinematográfico e mercado para startups nos Estados Unidos, durante o TechCrunch Disrupt, que arranca hoje em São Francisco, Califórnia.

A delegação local da AICEP, que promove os interesses de Portugal na Califórnia, estará focada em "tentar atrair" empreendedores e "explicar as vantagens" de investir no país, disse à Lusa Henrique Gomes, delegado da agência em São Francisco.

Um dos setores em foco será o do entretenimento, avançou o responsável, que pretende aproveitar o TechCrunch Disrupt "para contactar a Netflix e o YouTube" no contexto da nova estratégia de promoção de Portugal como destino de filmagens, um esforço coordenado com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e o Turismo de Portugal.