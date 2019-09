AIEA pressiona Irão a cooperar "prontamente" com órgão da ONU sobre nuclear

O diretor interino da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Cornel Feruta, apelou hoje ao Irão para "responder prontamente às questões" deste órgão da ONU, a quem compete fiscalizar as atividades nucleares de Teerão.

"É essencial agir rapidamente", declarou Feruta, dirigindo-se ao Irão num discurso na abertura de uma reunião regular do Conselho dos Governadores da AIEA, sediada em Viena.

A reunião realiza-se depois de o Irão ter iniciado a instalação de centrifugadoras avançadas, numa terceira etapa da redução dos seus compromissos em matéria nuclear expressos no acordo internacional de 2015 com as grandes potências.