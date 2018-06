Airbus ameaça sair do Reino Unido se país deixar União Europeia sem acordo

Fabricante aeronáutico europeu pondera reconsiderar os seus investimentos e a sua presença no Reino Unido.

Por Lusa | 09:05

O fabricante aeronáutico europeu Airbus ameaçou reconsiderar os seus investimentos e a sua presença no Reino Unido se o país deixar a União Europeia no próximo ano sem um acordo.

Em comunicado, divulgado na quinta-feira à noite, a empresa refere que a "saída do país do mercado único e do espaço alfandegário sem uma transição acordada implicaria fortes interrupções na produção britânica".

"Esse cenário obrigaria a Airbus a reconsiderar os investimentos no Reino Unido e a sua implementação a longo prazo no país, minando seriamente os esforços do Reino Unido para manter uma indústria aeroespacial competitiva e inovadora", disse o diretor de operações da Airbus.