Ajuda ao desenvolvimento está a diminuir e a ser instrumentalizada - Plataforma ONGD

A presidente da plataforma portuguesa de ONGD, Susana Réfega, considerou hoje preocupante a tendência global de redução da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) e a sua crescente ligação a um discurso securitário na Europa.

"Os dados preliminares da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 2018 deixam-nos alguma preocupação. Vemos uma baixa de 2,7% nos países membros do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) relativamente a 2017. No caso de Portugal, também vemos uma baixa. Enquanto em 2017, tínhamos 0,18% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) para a APD, no ano passado passamos a ter 0,17%", disse Susana Réfega em entrevista à agência Lusa.

"Claramente, há uma tendência para uma diminuição da APD ao nível global e isso é preocupante", acrescentou.