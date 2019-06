Alberto Costa assume presidência da Câmara de Santo Tirso e novos pelouros

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, assumiu as pastas da Inovação e Regeneração Urbana, no âmbito do novo executivo que conta agora com Nuno Linhares como vereador, foi hoje anunciado após reunião camarária extraordinária.

Alberto Costa assumiu a presidência da autarquia após Joaquim Couto, arguido da Operação "Teia", ter renunciado no domingo ao cargo na Câmara, bem como a todos os cargos públicos e políticos, na sequência de ter sido detido a 29 de maio.

Com a saída de Joaquim Couto, Nuno Linhares, sétimo da lista do PS nas eleições autárquicas de 2017, entrou hoje para o executivo, assumindo os pelouros da Mobilidade e Gestão da Via Pública, Polícia Municipal, Emprego e Formação Profissional, Contratação Pública e Recursos Humanos.