Alberto Fernández candidato presidencial mais votado nas primárias na Argentina

O candidato a Presidente da Argentina Alberto Fernández foi o mais votado nas eleições primárias deste domingo, levando o chefe de Estado, Mauricio Macri, a admitir a derrota, indicaram resultados preliminares.

Fernández obteve 47,1% dos votos, seguido por Macri, com 32,5%, e Roberto Lavagna, com 8,4%, de acordo com os dados divulgados pelo ministro da Defesa argentino, Rogelio Frigerio, quando estão contados 80,4% dos votos.

"Tivemos uma má eleição e isso obriga-nos, a partir de amanhã [segunda-feira], a redobrar os nossos esforços para que, em outubro, recebamos o apoio necessário para continuar a mudança", afirmou Mauricio Macri.