Álbum de projeto que junta Sam The Kid e Beware Jack é editado na 2.ª feira

O projeto Classe Crua, que junta os 'rappers' portugueses Sam The Kid e Beware Jack, edita na segunda-feira o primeiro álbum, com o selo da TV Chelas, foi hoje anunciado.

"Sensivelmente oito meses depois da compilação 'Mechelas' ter visto a luz do dia, o menino prodígio de Chelas [Sam The Kid] volta às edições discográficas desta feita com o 'rapper' de Odivelas, Beware Jack num projeto inédito que se intitula Classe Crua", refere a promotora MediaSounds num comunicado hoje divulgado.

O álbum, que nasce de um convite feito por Sam The Kid a Beware Jack, "já vinha a ser cozinhado há uns anos".