Alcochete: uma terra à beira-Tejo

Vila de salineiros, marítimos e festa brava, apresenta história, charme e autenticidade.

Por Sofia Garcia | 20:04

Se vai a Alcochete prepare-se para comer bem, e muito. A valorizada arte sacra do concelho, os relaxantes passeios pela margem do rio Tejo ou a beleza das casas de traça típica não fazem sombra aos pratos típicos e doçaria.



E é precisamente pela comida que começamos. As fogaças de Alcochete são pequenos bolos aparentemente simples mas com um sabor especial a canela e limão, bem cozidos por fora e meio entalados por dentro.



Comece portanto o dia com um pequeno-almoço reforçado na Padaria Piqueira. Fundado em 1909, o estabelecimento mantém no interior as características originais onde cheira sempre a fogaça que, diz o povo, ali são as melhores do Universo.



Se não resistiu às fogaças vai gostar de dar um passeio à beira-rio e apreciar a beleza natural do Estuário do Tejo, onde os bandos de flamingos se perdem de vista. Ali, a cada início de verão realiza-se todos os anos o Festival Internacional de Papagaios.



Aliás, a frente ribeirinha de Alcochete é procurada por quem pratica atividades piscatórias, bem como pelos amantes de desportos de vento. Se chega acompanhado de crianças vai poder apresentar-lhes um parque infantil à moda alcochetense. O Parque de Jogos e Recreio do Rossio vai fazer as delícias dos mais novos.



Regressemos à gastronomia alcochetense. Quando a barriga der horas saiba que a escolha do restaurante está dificultada. Todos os restaurantes locais servem os pratos mais típicos do concelho.



É o caso do Don Peixe, onde aquela iguaria fresca abunda ao longo de todo o ano e onde vai poder provar pratos típicos como a caldeirada à fragateiro ou as amêijoas alcochetanas. Reserve espaço para a sobremesa, porque se começou bem o dia com as fogaças, o arroz-doce branco especial, típico de Alcochete, rematará na perfeição qualquer almoço.



De barriga cheia visite a Igreja de S. João Baptista, a Igreja Matriz de Alcochete declarada Monumento Nacional em 1910. Situada em pleno largo de S. João, no centro da vila, a fachada principal de empena triangular é marcada pelo volume da torre sineira. Trata-se de uma construção quatrocentista, associada ao Infante D. Fernando.



Se preferir pode apenas explorar a pitoresca vila, onde abundam as casas rústicas, de traça tradicional e as ruelas típicas onde encontra estátuas em homenagem às lides taurinas e ao sal.



As salinas do Samouco merecem visita

Mediante marcação poderá visitar as salinas do Samouco, ao longo de muitos anos o principal sustento de muitas famílias do concelho de Alcochete.



As salinas são também detentoras de um importante papel ecológico, uma vez que são sítio de eleição para a nidificação das aves.