Aldeia transmontana quer fazer dos espargos selvagens atração gastronómica

Por Lusa | 20:51

Os espargos selvagens abundam na zona do fértil Vale da Vilariça, em Trás-os-Montes, e há uma aldeia apostada em chamar a atenção para o valor desta planta que a natureza oferece gratuitamente e torná-la atração gastronómica.

A localidade de Santa Comba da Vilariça, em Vila Flor, convida no domingo a degustar diferente iguarias no Festival de Espargos Selvagens depois de vários habitantes da aldeia terem calcorreado os campos a apanhar o ingrediente principal.

O final do inverno, início da primavera é a época dos espargos e, embora este ano mais seco não tenha sido bom para germinarem com fartura, no domingo haverá suficientes na Vilariça, como garantiu à Lusa Isabel Fontes, da organização da iniciativa.