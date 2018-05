Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alegado filho de Jay-Z acusa rapper de fugir a teste de paternidade

Rymir Satterthwaite afirma que não vai desistir enquanto a verdade não vier ao de cima.

Rymir Satterthwaite, de 24 anos, garante ser o filho secreto de Jay-Z e acusa os próprios advogados de se aliarem à equipa de defesa do rapper para evitar que um teste de paternidade seja realizado.



O tutor de Rymir iniciou mesmo uma batalha legal contra os próprios advogados. O caso só deverá chegar ao tribunal em dezembro deste ano, em Filadélfia, nos EUA, e o alegado filho afirma que não vai desistir até que "o mundo conheça a verdade".



O processo foi inicialmente recusado pela justiça por, alegadamente, se ter encontrado o pai biológico do jovem. Porém, e de acordo com o jornal britânico The Sun, na certidão de nascimento do jovem o pai é desconhecido.



Jay-Z sempre negou a paternidade do jovem e recusou-se a fazer um teste de paternidade.



O rapper é casado com Beyoncé, com que tem três filhos.



"Eu não quero dinheiro"

Em entrevista ao The Sun, Rymir, que é aspirante a músico, alega que o cantor usou a fama e riqueza para fugir às suas responsabilidades. Acredita mesmo ser filho de Jay-Z, ideia que lhe foi passada pela mãe, Wanda, quando tinha apenas oito anos.



Wanda ter-se-á envolvido com o rapper em 1992, numa altura em que a fama ainda não sorria ao artista, conhecido por "Rock" naqueles tempos. Tinha 16 anos.



A madrinha de Wanda, Lillie, é agora tutora lega de Rymir e acredita na história da afilhada.



"Wanda tinha apenas 16 anos quando supostamente conheceu Shawn [nome verdadeiro do rapper], mas ela pode ter-lhe dito que era mais velha. Ela engravidou, mas não sabia como contatá-lo", explicou Lillie. Os dois nunca mais se viram.



"Eu não quero dinheiro ou algo assim do Jay-Z. Só quero que ele finalmente diga a verdade ao mundo. Devia ser um modelo positivo para a nossa comunidade, dizer a verdade e assumir a responsabilidade", afirmou o jovem que defende que se o rapper não tem nada a temer, devia fazer o teste.