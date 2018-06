Bruno de Carvalho suspenso da presidência do Sporting

Dirigente leonino já reagiu e diz que "pelotão de fuzilamento" fez "tomada de poder à força".

12:07

Bruno de Carvalho foi suspenso preventivamente com efeitos imediatos pela Comissão de Fiscalização do Sporting esta tarde de quarta-feira, no decorrer da conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.Comissão justifica decisão com violação por parte do dirigente leonino dos estatutos do Sporting.A Assembleia Geral de dia 17, convocada por Bruno de Carvalho, fica por isso sem efeito. O presidente tem dez dias para responder à nota de culpa.Recorde-se que esta madrugada, o presidente dos leões deixou mais uma vez uma mensagem aos adeptos, nas redes sociais, onde dizia que estes dias iam ser complicados, e a pedir que todos estivessem presentes na Assembleia que tinha agendada para dia 17.

"Medo é para os fracos! Somos Leões de nascença e de alma! Está nas vossas mãos!", avançou.