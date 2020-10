Desapareceu idosa da Misericórdia de Bragança alojada em hotel após ter sido testada à Covid-19

Uma idosa de 86 anos que pertencia ao grupo de 19 utentes que testaram negativo na Santa Casa da Misericórdia de Bragança e foi alojado num hotel da cidade está desaparecida desde a tarde de hoje.

A informação foi confirmada à Lusa por fonte da instituição que indicou que a idosa em causa terá saído do hotel sem que ninguém se apercebesse por volta das 16h30.

O alerta às autoridades foi dado duas horas depois e, de acordo com informação disponibilizada na página da Autoridade Civil, na operação de busca estão envolvidos dez elementos e quatro viaturas.

Viaturas e elementos da Misericórdia estão a participar também nas buscas, segundo a fonte da instituição.

De acordo com a descrição feita à Lusa, a idosa apresentava sinais de demência, fala brasileiro, usa óculos de massa preta, tem cabelo curto e quando desapareceu vestia calças e casaco cinzento, camisola cor de laranja e usava uma carteira de senhora preta.

A Misericórdia de Bragança transferiu, no sábado, para o hotel São Lázaro, na Av. do Sabor nesta cidade, 19 utentes que testaram negativo ao novo coronavírus, mantendo nos lares os que também estão negativos, mas que se encontram acamados.

O número final de infetados com o novo coronavírus nos três lares da Misericórdia de Bragança é de 115 casos, correspondente a um terço do total de testados entre utentes e funcionários, sendo que todos se encontram sem sintomas, segundo as autoridades locais.

Entre os 170 utentes dos três lares há 100 idosos positivos e dos 140 trabalhadores, 15 estão também positivos.

Uma abrigada de intervenção rápida com dois enfermeiros e quatro auxiliares começou hoje a trabalhar para colmatar a falta de pessoal.

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, afirmou hoje que vão agora ser testados, nos próximos dias, os utentes e funcionárias das restantes valências da Misericórdia, que corresponde a perto de 700 pessoas, incluindo as mais de 300 crianças dos infantários e escola básica.

Este surto teve início com um primeiro caso positivo de uma funcionária a 23 de setembro e uma semana depois começou a ser testado o lar onde trabalhava, o Santa Isabel, seguindo-se ao longo da semana os restantes.

Com o caso da Misericórdia, o número de infeções pelo novo coranavírus no distrito de Bragança disparou para mais de 800 desde o início da pandemia.

A região contabiliza 29 óbitos associados à covid-19.