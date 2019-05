Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em colisão entre mota e carro no IC2 em Leiria

Na sequência do toque de um carro no motociclo, o condutor da mota caiu e acabou por morrer.

11:09

Um homem morreu esta quinta-feira na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de passageiros no IC2, em Leiria.



A vítima mortal, com cerca de 50 anos, era o condutor da mota.



O veículo ligeiro deu um toque no motociclo. Na sequência desse toque, o condutor da mota caiu e acabou por morrer.



Após o alerta do acidente, que se deu no sentido Sul-Norte, o trânsito ficou muito condicionado.



A GNR encontra-se no local.



O corpo da vítima mortal será levado para o Instituto de Medicina Legal, no Hospital de Leiria.



Em Atualização