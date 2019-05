Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morta a tiro em Vila Real de Santo António

Vítima de 37 anos tinha-se divorciado há pouco tempo.

13:30

Uma mulher de 37 anos foi morta a tiro esta quinta-feira em Vila Real de Santo António.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima tinha-se divorciado há relativamente pouco tempo do ex-companheiro.



A mulher foi encontrada morta no prédio onde morava. Tudo indica que o autor do homicídio é o ex-companheiro.



O casal, que viveu até há pouco tempo em conjunto, em Monte Gordo, tinha alguns desentendimentos e também indícios de violência doméstica.



Tudo indica que o agressor, pescador de profissão, terá ido a casa da vítima esta manhã e que tenha disparado contra a mulher. Depois terá fugido do local do crime e terá sido detido pelas autoridades.



Depois de terem conhecimento do crime, familiares e amigos da vítima foram até Monte Gordo à procura do homem, porém não o encontraram. Dirigiram-se até à terra do homem com facas e paus.



Em atualização