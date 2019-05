Alerta de legionella nas instalações da Força Aérea em Alverca

As instalações do Depósito Geral de Material da Força Aérea (DGMFA), em Alverca, encontram-se desde terça-feira em "serviços mínimos" – a funcionar apenas com o pessoal e valências fundamentais – após terem sido detetados "valores acima dos parâmetros normais" nas análises aos equipamentos da unidade, nomeadamente no que toca a legionella, confirmou ao CM fonte oficial da Força Aérea.

"Não há militares ou civis com queixas e trata-se de uma medida preventiva. Estamos já a proceder à limpeza e descontaminação", assegurou a mesmo fonte.

Em funcionamento está apenas a placa da DGMFA, que presta apoio às Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA), e "poucos outros serviços fundamentais", como o de saúde.

A Força Aérea afirma que a alerta foi detetado no âmbito de "análises regulares" realizadas às suas unidades.

A legionela é uma bactéria que se desenvolve em sistemas de água, como humidificadores ou ares condicionados, entre outros. O contágio é feito por inalação ou aspiração de gotículas de vapor contaminado. O período de incubação é de 2 a 10 dias e os sintomas passam por tosse, calafrios, dificuldades respiratórias, dores musculares, febre alta, diarreia e vómitos. É tratada com antibióticos.

Um surto de legionella ocorreu em novembro de 2014 nas zonas de Vialonga, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria – curiosamente todas próximas a Alverca. Das cerca de 400 pessoas afetadas, pelo menos 12 acabaram por morrer. As autoridades afirmaram que esse surto de legionella esteve relacionado com torres de refrigeração da empresa Adubos de Portugal.