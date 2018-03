Alex Telles e Soares condicionados em treino do FC Porto com dois 'bês'

Por Lusa | 20:30

Os futebolistas brasileiros Alex Telles e Soares voltaram hoje a fazer treino condicionado, numa sessão de trabalhos do FC Porto com a presença de Bruno Costa e Luís Mata, da equipa B.

A preparação para o dérbi de sábado, com o Boavista, foi hoje feita no Estádio do Dragão, da parte da tarde, com Sérgio Conceição a chamar Bruno Costa, que já se estreou pela equipa principal, e Luís Mata.

No boletim clínico, hoje divulgado no sítio dos 'dragões' na Internet, continuam a constar os nomes do lateral-esquerdo Alex Telles e do avançado Soares, que continuam a fazer treino condicionado "e ainda realizaram trabalho de ginásio".