Aliados de Duterte dominam novo Senado nas Filipinas, oposição de fora - Resultados oficiais

A Comissão Eleitoral das Filipinas anunciou hoje, com vários dias de atraso, os resultados das eleições intercalares nas Filipinas, nas quais os aliados do Presidente Rodrigo Duterte esmagaram a oposição.

Os deputados que vão ocupar os 12 lugares da câmara alta, a mais influente e independente do país - o Senado, com um total de 24 lugares - foram apresentados numa cerimónia formal no Centro de Convenções Internacionais das Filipinas.

Com a oposição de fora, a agenda legislativa de Duterte, que inclui medidas controversas, como a reintrodução da pena de morte ou a redução da idade de responsabilidade criminal de 15 para os 12 anos, poderá prosseguir sem obstáculos.