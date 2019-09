Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita

O presidente do Aliança, Pedro Santana Lopes, disse na quinta-feira que Portugal vive um "duplo embuste", com uma maioria que se assume como tal "de vez em quando" e que "faz de conta" que é de direita.

O cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa disse que "a direita está num período que, não se pode negar, só pode ser de alguma desorientação", sustentando que, hoje em dia, praticamente tudo se põe em causa, até o próprio lugar da condição humana.

"No próprio processo eleitoral atual, nós vemos algo que nunca vimos, que é a discussão até do papel e do lugar das pessoas, dos animais e da natureza, de um modo que nunca nos passou pela cabeça poder ouvir. Chegamos ao ponto de ouvir propostas de um serviço nacional de saúde para os animais, que eu não vou pôr em causa, e de esquecermos muito o caos a que chegou o Serviço Nacional de Saúde para as pessoas. Isto tudo diz muito do ponto a que chegamos", afirmou.