Aliança do Pacífico emite no sábado declaração de apoio ao livre comércio

Os Governos do Chile, Colômbia, México e Peru, países membros da Aliança do Pacífico, vão emitir este sábado uma declaração de apoio ao livre comércio, anunciou, na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros peruano.

"Vamos emitir uma declaração sobre o sistema multilateral de comércio, num contexto de disputa comercial entre as duas principais potências" mundiais, anunciou Néstor Popolizio, em conferência de imprensa na capital peruana, Lima.

O governante explicou que "a emergência do protecionismo em muitas partes do mundo torna necessário que a Aliança do Pacífico reafirme sua vocação para o livre comércio".