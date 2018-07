Alive: Pearl Jam renovaram votos de relação que começou há 22 anos

Por Lusa | 03:41

Os Pearl Jam renovaram no sábado no festival Alive, em Oeiras, os votos com o público português, de uma relação que começou há 22 anos em Cascais, como o vocalista, Eddie Vedder, fez questão de lembrar.

No terceiro e último dia da 12.ª edição do festival, os Pearl Jam eram a banda mais aguardada e a que mais público juntou em frente ao palco principal.

Com os Pearl Jam não há concertos iguais. O alinhamento foi feito a pensar numa relação que começou em 1996 no extinto Pavilhão Dramático de Cascais onde tocaram, tal como hoje, "Even Flow", como recordou Eddie Vedder.