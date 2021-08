As receitas da Altice Portugal registaram um aumento de 7,6% no primeiro semestre deste ano, em termos homólogos, para 1099 milhões de euros, revelou a operadora de telecomunicações em comunicado.









A Altice indicou que este desempenho beneficiou “de um contexto económico que parcialmente retomou a normalidade, após o gradual levantamento de medidas de confinamento relacionadas com a pandemia da Covid-19”. Segundo o comunicado, o segmento consumo do grupo “apresentou um valor de receitas de 303,7 milhões de euros no segundo trimestre do ano”, o que se traduziu num aumento homólogo de 7,0%.





No mesmo comunicado, o grupo salientou que "continuou a expandir a sua rede de fibra ótica, adicionando mais 111 mil casas no segundo trimestre de 2021 e mais 208 mil nos primeiros seis meses do ano", sendo que, "no final de junho de 2021, o número de casas passadas com fibra ótica em Portugal atingiu 5,8 milhões".

Já relativamente ao investimento, este foi de 117,1 milhões de euros no segundo trimestre e 228,4 milhões de euros no primeiro semestre, mais “2,8% e mais 4,7% do que o mesmo período do ano anterior, respetivamente”.