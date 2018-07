Altri acorda compra dos restantes 50% da EDP Bioeléctrica por 55 ME

Por Lusa | 19:38

A Altri anunciou hoje que acordou com a EDP para comprar, diretamente e através da sua subsidiária Caima Indústria de Celulose, os 50% que ainda não detinha da EDP Produção - Bioeléctrica, por 55 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri refere que "chegou a acordo com a EDP -- Energias de Portugal (EDP), para adquirir, diretamente e através da sua subsidiária Caima Indústria de Celulose, 50% do capital social, dos créditos e dos direitos de voto de que aquela é, direta e indiretamente, titular no capital social da EDP Produção -- Bioeléctrica (EDP Bioeléctrica), assumindo assim, em consequência desse acordo, o controlo de 100% desta sociedade".

O valor da operação ascende a 55 milhões de euros e a concretização do acordo "está sujeita a notificação prévia à Autoridade da Concorrência, nos termos previstos no respetivo regime jurídico e, por esta razão, condicionada à decisão de não oposição dessa entidade, estimando-se a sua conclusão ainda durante o segundo semestre" deste ano, refere a empresa.