"Amanhã", "Why?", "Ginger Ale", "Como é bom esperar alguém" e "Saudade saudade" vão à final do Festival da Canção

"Amanhã", "Why?", "Ginger Ale", "Como é bom esperar alguém" e "Saudade Saudade" foram as cinco canções apuradas, sábado à noite, na primeira semi-final do Festival da Canção.

"Amanhã", um tema composto por Tiago Nogueira e interpretado pelos Quatro e Meia, "Why?", da conhecida cantora Aurea, "Ginger Ale", com a letra e música de Joana Espadinha e a interpretação de Diana Castro, "Como é bom esperar alguém", canção interpretada pelo artista FF, e "Saudade Saudade", da cantora e compositora Maro, compõem o conjunto das cinco primeiras finalistas do evento.

As cinco canções apuradas nesta primeira semi-final irão agora à final, marcada para 12 de março, também nos estúdios da RTP.

O processo de escolha do representante de Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Itália, começou, no sábado, com a primeira semifinal do Festival da Canção, em Lisboa, na qual competiram dez temas.

Na semifinal, que foi transmitida em direto na RTP1 no sábado à noite, a partir dos estúdios de Lisboa, concorreram, por ordem de apresentação: "Amanhã" (tema composto por Tiago Nogueira e interpretado pelos Os Quatro e Meia), "Calisun" (tema escrito e interpretado por The Mister Driver), "Ginger Ale" (Joana Espadinha/Diana Castro), "Como é bom esperar alguém" (FF), "Hope" (Norton), "Why?" (Aurea), "A minha praia" (Kumpania Algazarra), "Saudade Saudade" (Maro), "Odisseia" (Valas/Valas & Os Astronautas) e "Povo pequenino" (Fado Bicha).

Na primeira semifinal, além dos artistas em competição, atuaram também Rita Redshoes, The Black Mamba, Expensive Soul e Rui Pregal da Cunha.

Na segunda semifinal, marcada para segunda-feira, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções.

Nesse dia serão escolhidas as restantes canções que disputarão a final.

Nestas semifinais, o peso das votações é repartido entre os espetadores e um júri, composto pelos cantores Dulce Pontes, Dino D'Santiago, Surma, Teresa Salgueiro, Tatanka, o ator Pedro Granger e o jornalista Miguel Cadete.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Turim, Itália.

Dos 20 compositores participantes na edição deste ano, 16 foram convidados pela RTP e quatro (Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira, de Os Quatro e Meia) foram escolhidos através de concurso.

A canção "Love is on my side", composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu no ano passado o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.