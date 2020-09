António Joaquim, amante de Rosa Grilo, foi notificado pela PSP, esta terça-feira, para se apresentar no Tribunal de Loures na próxima sexta-feira, dia 18.Em causa está a decisão da juíza de Loures para alterar ou não a medida de coação do arguido para prisão preventiva.Recorde-se que o amante de Rosa Grilo foi condenado à pena máxima pelo Tribunal da Relação, que reverteu a decisão da primeira instância que o tinha absolvido do homicídio do triatleta, Luís Miguel Grilo. O Ministério Público pediu entretanto a prisão preventiva de António Joaquim por considerar que há perigo de fuga por parte do arguido.