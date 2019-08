Amazónia: Brasil diz que disponilizou aviões e 44 mil soldados para combater incêndios

As autoridades brasileiras disseram hoje que estão disponíveis aviões militares e 44 mil soldados para combater os incêndios que estão a devastar a Amazónia.

Os ministros da Defesa e do Ambiente anunciaram hoje os planos para combater as chamas na Amazónia, que já levaram a protestos internacionais e manifestações no Brasil, devido à forma como o Presidente, Jair Bolsonaro, lidou com a crise ambiental.

Na sexta-feira o Presidente autorizou os militares a envolverem-se no combate aos incêndios e disse que estava empenhado em proteger a região amazónica.