Amazónia: Criminosos atacam defensores do meio ambiente para destruir a floresta no Brasil - ONG

A desflorestação da Amazónia brasileira é impulsionada por redes criminosas criadas por invasores e fazendeiros que usam violência e intimidação contra quem tenta impedi-los, denunciou a Human Rights Watch (HRW) num relatório divulgado hoje.

O documento de 165 páginas intitulado "Máfias da floresta tropical: como a violência e a impunidade alimentam o desmatamento na Amazónia brasileira", elaborado pela organização não-governamental, aponta que a desflorestação ilegal e os incêndios florestais estão relacionados com atos de violência e intimidação contra defensores do meio ambiente no país.

Segundo a HRW, o Governo brasileiro fracassou quando tentou investigar e processar responsáveis por este tipo de crime, deixando de punir a maioria dos responsáveis pelo assassínio de ambientalistas e defensores da maior floresta tropical do mundo.