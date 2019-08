Amazónia: Governo brasileiro regista diminuição de focos de incêndio

O Brasil registou uma diminuição nos focos de incêndio nos últimos dias, afirmou hoje o Governo brasileiro num balanço da Operação Verde Brasil, que reuniu várias entidades no combate aos incêndios na região da Amazónia.

A Operação Verde Brasil é composta pela Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Força Nacional e Forças Armadas.

"A avaliação é positiva. Com os parâmetros do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazónia (Censipam), vimos que os focos de incêndio diminuíram bastante", disse o vice-almirante Ralph Dias, subchefe de operações do Estado-Maior das Forças Armadas, numa conferência de imprensa transmitida na rede de televisão pública brasileira.