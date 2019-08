Amazónia: Rock in Rio lança novo leilão de instrumentos assinados por artistas

A pele da bateria assinada e as palhetas dos Foo Fighters, juntamente com guitarras assinadas pelas bandas Red Hot Chili Peppers, Goo Goo Dolls, Pink, Nile Rodgers e Paralamas do Sucesso vão a leilão pela Amazónia.

A iniciativa faz parte do projeto Amazónia Live, que tem vindo a ser desenvolvido pelo Rock in Rio desde 2016 e acaba de lançar uma nova edição.

O público pode licitar através de uma plataforma internacional (E-solidar), de acordo com informação prestada hoje à agência Lusa pela organização.