Amazónia: Venezuela oferece "ajuda modesta" para combater "dolorosa tragédia"

A Venezuela ofereceu a sua "ajuda modesta" para combater a "dolorosa tragédia" dos incêndios na Amazónia e instou aos povos do mundo a que protejam o "pulmão do planeta terra".

"No âmbito da irmandade latino-americana e como membro da comunidade amazónica, a Venezuela oferece a ajuda modesta que pode fornecer para ajudar a mitigar esta dolorosa tragédia, com caráter imediato", explica-se num comunicado divulgado quinta-feira em Caracas.

No documento começa-se por explicar que o Governo da Venezuela "manifesta a sua profunda preocupação pelos gigantescos e terríveis incêndios que devastam a região do Amazonas, em território de vários países da América do Sul, com gravíssimos impactos sobre a população, os ecossistemas e a diversidade biológica da região, considerada o pulmão da planta do planeta Terra".