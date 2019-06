Ambientalistas defendem investimento em áreas marinhas protegidas

Organizações ambientalistas defenderam hoje que uma parte dos benefícios gerados pelas Áreas Marinhas Protegidas (AMP), nomeadamente no turismo, deve ser diretamente investida na proteção destes recursos.

Dos alimentos (peixe, marisco e algas) à regulação do clima, absorção de carbono, provisão de produtos farmacêuticos, preservação da paisagem, espaços de lazer e ao desenvolvimento do turismo marinho, são vários os benefícios enumerados pela Associação Natureza Portugal (ANP), representante nacional da organização internacional Fundo Mundial Para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), num relatório divulgado no Dia Mundial do Ambiente, que hoje se assinala, e em antecipação ao Dia Mundial dos Oceanos, que é assinalado no sábado.

No documento, entregue à ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, recomenda-se o reconhecimento de uma única autoridade nacional que coordene a estratégia de recolha de informação, gestão e manutenção das AMP e as políticas de conservação a adotar.