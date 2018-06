Ambientalistas portugueses e espanhóis juntos hoje em Salamanca contra nuclear

Por Lusa | 05:32

Organizações ambientalistas portuguesas e espanholas participam hoje numa manifestação em Salamanca, para "dar um sinal" ao novo Governo de Espanha contra a continuação da central nuclear de Almaraz e a abertura de uma mina de urânio em Retortillo.

Aproveitando o momento político, poucos dias depois da posse do novo executivo, os manifestantes vão "exigir que o Governo espanhol tome medidas no sentido de colocar em marcha o encerramento das centrais nucleares ainda em funcionamento em Espanha, onde está incluída a central de Almaraz" e que não autorize a exploração de urânio prevista para Retortillo, em Salamanca, perto da bacia do rio Douro, a 40 quilómetros da fronteira, segundo a organização ambientalista Quercus.

Aquilo que a Quercus espera é que, "com esta manifestação seja dado mais um sinal daquilo que os cidadãos de Portugal e Espanha querem, que é o encerramento das centrais nucleares em Espanha e o não avanço do projeto da mina de Retortillo", resumiu à agência Lusa Nuno Sequeira, da Quercus.