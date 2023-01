Ameaça de bomba em voo da Ryanair força aterragem em Atenas

#BREAKING Bomb alert on Poland to Greece Ryanair flight: ministry source pic.twitter.com/eL8rggNpE8 — AFP News Agency (@AFP) January 22, 2023







Em atualização

Um avião da companhia aérea Ryanair, que partiu de Katowice, na Polónia, rumo a Atenas, na Grécia, sofreu este domingo um alerta de bomba, avançou a Agence France-Presse.De acordo com o ministério da Defesa grego, a aeronave aterrou pouco antes das 16h no Aeroporto Internacional de Atenas após ser escoltado por caças F-16 da Força Aérea Grega.No voo seguiam 192 pessoas que foram retiradas pelas forças de segurança.De acordo com a agência oficial grega ANA, o Boeing 737 já foi inspecionado por uma brigada antibomba.A origem da ameaça ainda não é conhecida.