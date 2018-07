Amnistia denuncia morte de 95 pessoas às mãos das forças de segurança indonésias

Por Lusa | 06:09

A Amnistia Internacional denunciou hoje o assassinato de 95 pessoas cometido pelas forças de segurança da Indonésia, entre 2010 e 2018, na remota província oriental de Papúa, cenário de um conflito separatista há décadas.

No relatório intitulado "Não te preocupes, deixa-o morrer: matando com impunidade em Papúa", a Amnistia Internacional denunciou a falta de responsabilização da polícia e do exército por estes 95 assassinato.

Pelo menos 39 vítimas perderam a vida durante atos políticos de ideologia independentista, enquanto 56 tiveram lugar quando as autoridades lidavam com protestos sociais e desordem pública, tentando deter suspeitos de crimes, ou devido a "negligências individuais", denunciou a organização.