Amnistia denuncia uso excessivo de força contra manifestantes nas Honduras

A Amnistia Internacional denunciou, na sexta-feira, que pelo menos seis pessoas morreram nas Honduras desde abril devido ao uso de força excessiva do Exército contra os manifestantes.

"A mensagem do Presidente Juan Orlando Hernandez (JOH) é muito clara: gritar 'Fora JOH' e exigir uma mudança pode sair muito caro. Pelo menos seis pessoas morreram em manifestações e dezenas ficaram feridas", afirmou a diretora da Amnistia Internacional para as Américas, Erika Guevara Rosas, em comunicado.

O documento, que descreve os resultados de uma investigação no terreno, acrescenta que "numa tentativa desesperada de silenciar as vozes que exigiam a sua renúncia, o Presidente Hernández usou as forças armadas para controlar as manifestações".