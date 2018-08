Amnistia Internacional apela aos países da África Austral para protegerem os albinos

Por Lusa | 11:17

A organização Amnistia Internacional exortou hoje os países da África Austral para que os seus sistemas judiciais protejam os albinos, que são mortos na região devido à crença de que partes do seu corpo têm poderes mágicos.

A Amnistia Internacional (IA, na sigla inglesa) relembrou num comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE, que em países como Maláui, Moçambique ou a Tanzânia é comum "a impunidade" por esses crimes, o que agrava o problema.

Segundo a IA, as pessoas com albinismo são mortas devido à crença de que as partes do seu corpo têm poderes mágicos que dão boa sorte e riqueza.