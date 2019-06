Amnistia para delitos do conflito armado em Moçambique é essencial para a paz - juristas

Juristas moçambicanos defenderam que uma amnistia por delitos ocorridos durante o conflito armado entre as forças governamentais de Moçambique e a guerrilha da Renamo seria essencial para a paz, mas não pode transmitir a ideia de impunidade.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse na semana passada que os crimes cometidos por membros das Forças de Defesa e Segurança e os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), no âmbito do conflito armado que afetou o centro do país entre 2015 e 2016, poderiam ser alvo de uma amnistia.

Comentando essa possibilidade, António Boene, jurista moçambicano, afirmou que a amnistia acompanha normalmente os acordos de paz e a reconciliação nacional, mas é um instrumento que tem de ser usado com equilíbrio para não servir de incentivo à violência.