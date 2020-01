"Amo-te e tenho tanta, tanta pena". Cão encontrado em igreja com carta de despedida

Blackpool, em Lancashire, Inglaterra, um cão foi encontrado com uma carta de despedida. Nela, o dono pedia desculpa por abandonar o companheiro de quatro patas e explicava que a sua vida tinha sofrido uma reviravolta.





Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.





Por favor acreditem quando digo que não fiz isto facilmente. O meu cão significa o mundo para mim e não sei mais o que fazer", começou por escrever. "Não tenho casa ou dinheiro agora para ele. A minha vida deu uma péssima volta e não o consigo imaginar a estar na rua comigo com frio e fome. Ele é um calmo, amigável e amoroso cão. Vai fazer sete anos no dia 22 de março de 2020", continuava o bilhete.O dono de Cracker, como foi apelidado pelo canil que o acolheu, terminou a carta garantindo: "O meu coração está partido e vou ter mais saudades dele do que consigo explicar. Espero que consiga encontrar uma nova casa que ele merece. Amo-te e tenho tanta, tanta, tanta pena"."É tão triste ler o bilhete e perceber o quanto o antigo dono de Cracker o amava. Infelizmente às vezes a vida pode atirar coisas difíceis às pessoas e as circunstâncias podem mudar drasticamente. Mas é de partir o coração pensar que alguém está com saudades do Cracker e pensar como é que ele está", disse, citado pelo Lancashire Post, Will Lamping, da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. "Se ninguém vier buscá-lo ele vai para um centro e arranjará uma ótima nova casa", explicou.