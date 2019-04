Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Cristina Freire é a primeira mulher diretora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Licenciada e doutorada em Química, a professora catedrática iniciou o seu percurso na Faculdade de Ciências em 1983.

Por Lusa | 09:10

A professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), Ana Cristina Freire, toma posse esta terça-feira como diretora da instituição, tornando-se a primeira mulher em mais de 100 anos liderar a respetiva direção.



A cerimónia de tomada de posse da nova diretora da FCUP, que se torna esta terça-feira a primeira mulher a liderar a direção da instituição, decorre esta manhã na Biblioteca do Fundo Antigo, no interior das instalações da Reitoria da Universidade do Porto.



Licenciada em Química, Ana Cristina Freire iniciou em 1983 o seu percurso enquanto docente da Faculdade de Ciências e, em 1991, doutorou-se também em Química, com especialização na área de Química Inorgânica - Química de Coordenação.



A nova diretora da FCUP, que é coautora de mais de 230 publicações e de mais de 500 comunicações em encontros científicos nacionais e internacionais, tornou-se professora catedrática e líder do Departamento de Química e Bioquímica em 2016.



Ana Cristina Freire tem estado envolvida em vários projetos de Inovação e Desenvolvimento (I&D), tendo sido galardoada, em 2015, no concurso "Acredita Portugal" com o prémio Start Now - Indústria pelo projeto CATALVALOR: a catalyst for change. E, em 2018, venceu também o Prémio Alberto Romão Dias atribuído pela Sociedade Portuguesa de Química.



O percurso da recém-diretora, que foi eleita no dia 15 de março e sucede a António Fernando Silva, tem vindo também a ser marcado pela aposta no empreendedorismo, uma vez que, em 2015, ajudou a fundar a empresa de base tecnológica em desenvolvimento 'Innovcat, Ldt', que tem como objetivo a investigação, desenvolvimento e produção de catalisadores sólidos e materiais funcionais para aplicações industriais.