Ana Maria Guerra Martins eleita juiza do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) elegeu hoje a portuguesa Ana Maria Guerra Martins como juíza do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em representação de Portugal.

Ana Maria Guerra Martins obteve uma maioria absoluta dos votos expressos e o seu mandato, de nove anos, começa a 01 de abril de 2020, foi hoje anunciado.

Os juízes são eleitos pela APCE a partir de uma lista de três candidatos propostos por cada um dos Estados que ratificaram a Convenção Europeia dos Direitos do Homem.