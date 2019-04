Anacom dá 30 dias aos CTT para corrigir informação sobre livro de reclamações

Por Lusa | 18:14

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) deu aos CTT -- Correios de Portugal um prazo de 30 dias para corrigir a informação que está a ser prestada aos clientes sobre o livro de reclamações.

Em comunicado, o regulador adiantou que "aprovou um projeto de decisão através do qual deu aos CTT um prazo de 30 dias úteis a contar da notificação da decisão final" para que se esclareça que "o livro de reclamações existente nos postos de correios deve ser disponibilizado independentemente de as reclamações a apresentar respeitarem a serviços postais prestados naquele posto ou não".

Além disso, quando o serviço postal é prestado nos locais dos serviços e organismos da Administração Pública que tenham contacto com o público, "os CTT têm de assegurar a existência do livro de reclamações previsto no Decreto Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, na redação atual, bem como o cumprimento das demais obrigações aí estabelecidas", de acordo com o organismo.